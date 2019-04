Koningsdag: koud en ook regen

Rond het middaguur is de kans ruim 60% dat de hemel ’huilt’. Daarvoor en daarna is de kans een stuk minder. Dat is nu nog de voorspelling.

Dertien graden mag misschien beroerd klinken, maar voor de tijd van het jaar is dat volgens weeronline heel ’normaal’ weer.

Het kan nog zelfs veel kouder. In 2016 reikte de thermometer maar tot een schrale 10,7 graden. De koudste editie ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. Toen was de zon de hele dag niet te zien.

De laagste minimumtemperatuur noteerden we op Koninginnedag 1954 met -2,5 graden. Dit was dus de koudste Koninginne- of Koningsnacht. Sinds 1949 waren er acht nachten met vorst. De meeste recente vorst met Koningsnacht beleefden we in 2017 met -2,0 graden.