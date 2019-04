Wel of niet naar Sri Lanka? ’Als het moet, boeken we los ticket bij’

Sander heeft besloten toch naar Sri Lanka af te reizen samen met zijn vriendin Lidewij, ondanks het feit dat zijn moeder daar niet zo blij mee zal zijn. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Wel of niet naar Sri Lanka reizen. Voor veel reislustige Nederlanders is dat nu de vraag na de aanslagen van afgelopen weekend. En waar de één besluit wel te gaan met bijvoorbeeld een aangepast reisplan, piekert de ander er niet over.