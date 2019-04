Rotterdamse cultheld Frans van den Heerik overleden

Met zijn mat, oorbel, sieraden en excentrieke snor was Van den Heerik in zijn voorkomen de karikatuur van een volkse Rotterdammer. Tegelijkertijd was hij zeer serieus in zijn werk. Hij was de drijvende kracht achter en in zijn eigen boksschool; Boxing ’82.

De school in Rotterdam Zuid betekende voor veel boksers meer dan alleen maar een locatie om te sporten, het was een plek om discipline te leren en zelfvertrouwen op te bouwen. Dat bleek onder meer uit de serie over zijn boksschool. In de afleveringen stonden ook zijn vrouw Tiny, Joop, opa ‘Hekkie’ en de boksers centraal. De serie trok wekelijks meer dan 200.000 kijkers.