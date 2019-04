Kopschoppers Rotterdam nog zoek

De mishandeling zou plaats hebben gevonden in het Zuiderpark in Rotterdam. Te zien is hoe een meisje wordt uitgedaagd en vervolgens door meerdere jonge vrouwen keihard wordt geschopt tegen hoofd en lichaam. Een vrouw deelt de meeste klappen en schoppen uit, en trekt de jonge vrouw ook aan haar haren. Omstanders joelen bemoedigd toe en laten het gebeuren. De mishandeling is met een telefoon gefilmd. Gezien de achtergrond van de daders en het slachtoffer is een racistisch motief tegen het slachtoffer niet uit te sluiten. De discriminatieofficier van het OM stelt dat ’een vervolging terzake van belediging dan wel discriminatie van de situatie afhangt, of we dat in deze zaak doen moet eerst nader onderzocht worden.’

De politie Rotterdam heeft eerder al een oproep gedaan aan het slachtoffer om zich te melden en aangifte te doen. Een aangifte is echter niet nodig voor onderzoek. „Tot nu toe heeft niemand zich gemeld. We hebben nog geen enkele informatie over het slachtoffer of anderen die bij de mishandeling betrokken waren”, laat een woordvoerster weten.

Dit jaar en vorig jaar doken ook al beelden op van ernstige groepmishandelingen in Spijkenisse en Tilburg. Voor beide incidenten zijn jongeren opgepakt.

Tips? Mail naar: m.van.wely@telegraaf.nl