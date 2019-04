Man in ’Wees goed mens’-shirt rooft talloze sieraden

Hij kon oorbellen, ringen en andere sieraden ontvreemden. Tv-station WSB-TV heeft camerabeelden gedeeld. „Op Goede Vrijdag besloot deze inbreker zijn Be A Good Human-shirt te dragen om in te breken in het Ringcrush-warenhuis. Dit verzin je niet”, zo vertellen de journalisten erbij.

„Ik heb de beelden gezien. Het is duidelijk, hij heeft veel kunnen roven”, vertelt Bailey Lehrer, de eigenaresse van het tamelijk kleine bedrijf, waarop een gemis van 100.000 dollar veel impact heeft. „Weet je, het is triest van al het harde werk. Elk sieraad wordt met de hand gemaakt. Dat duurt twee weken per stuk.”

Eigenaresse Bailey Lehrer. Ⓒ WSB-TV

De dief zou in totaal een uur binnen zijn geweest, ging nog naar het toilet, en vluchtte vervolgens weg. „Hij maakte er ook nog eens een gigantische bende van op de wc”, besluit Lehrer.