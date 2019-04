IS levert bewijs bij opeisen aanslag Sri Lanka

Een van de mannen is volgens kenners een voorman van de Sri Lankaanse moslimgroep National Towheeth Jama’at (NTJ). Deze Zahran Hashim is de enige ongemaskerde op de foto. Hij werd al in verband gebracht met de aanslag.

Eerder vandaag eiste IS al de aanslag op via het eigen persbureau Amaq – toen nog zonder bewijs. Daardoor was er onzekerheid of de claim wel echt was.

Bij de aanslag kwamen 321 mensen om het leven en er vielen meer dan vijfhonderd gewonden.