Lagendijk mag terug naar Turkije: ’Naar huis, kan het niet geloven’

„Kan het nog bijna niet geloven: na ruim 2,5 jaar weer naar huis”, liet Lagendijk weten op Twitter. „Mijn eerste reactie was vooral verbazing, ik vroeg hem of hij het serieus meende. Maar het is kennelijk tot op het hoogste niveau goedgekeurd”, zei Lagendijk bij de NOS. Hij gaat het visum snel ophalen.

Lagendijk, getrouwd met een Turkse vrouw, mocht sinds september 2016 Turkije niet meer in waar hij al jaren woonde. Een officiële reden daarvoor hebben de Turkse autoriteiten nooit gegeven. Hij werd destijds op een vliegveld in Istanbul tegengehouden toen hij vanuit Nederland naar Turkije ging. Lagendijk werkte in Turkije als docent aan een universiteit in Istanbul. Die universiteit werd gesloten vanwege vermeende banden met de Gülen-beweging. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zit de geestelijk leider van de Gülen-beweging Fethullah Gülen achter de couppoging in Turkije in juli 2016.

Minister reageert

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is ’blij te horen’ dat hij weer een visum krijgt voor Turkije. „Dat is goed nieuws. Ik hoop dat hij nu snel terug kan naar Turkije.” De minister zegt dat hij zich meerdere keren achter de schermen heeft ingezet voor Lagendijk die van 1998 tot 2009 voor GroenLinks in het Europees Parlement zat. Dat gebeurde ook begin deze maand toen de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken bij Blok op bezoek kwam.

De relatie tussen Nederland en Turkije zit sinds vorig jaar zomer in de lift. Toen werden de betrekkingen hersteld. De relatie kwam in een diepe diplomatieke crisis in maart 2017 toen Turkse bewindslieden de toegang tot Nederland werd geweigerd.