Enthousiaste FC Twente supporter verliest vinger

Pas op dinsdagochtend werd de vinger tijdens opruimwerkzaamheden aangetroffen in de buurt van het hekwerk. Het is nog niet bekend van wie de vinger is.

Bij de zogeheten ‘pitch invasion’ raakten meerdere supporters gewond. Volgens de krant Tubantia werden bij de eerstehulpposten van de ziekenhuizen in Enschede en Oldenzaal maandagavond enkele slachtoffers met vleeswonden behandeld. Door de ’supportersinvasie’ liep de uitreiking van de kampioensschaal aan FC Twente vertraging op en werd de ereronde van de spelers langs de tribunes afgeblazen.

