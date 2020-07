Kabinet aan jongeren: houd je op vakantie aan coronaregels

Burgemeesters waarschuwen al langer dat jongeren ’coronamoe’ zijn en het niet meer zo nauw nemen met de coronavoorschriften, thuis en op vakantie in binnen- of buitenland.

Bij de opleving van het virus in Rotterdam speelde onder meer een studentenborrel een belangrijke rol. Deelnemers aan jongerenreizen houden „zich niet altijd aan de afspraken”, stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Jongeren worden door influencers, op Instagram en Snapchat en in antwoord op zoekopdrachten gewezen op het belang van de coronaregels. Ook ouders krijgen die boodschap. Velen zijn naar Lloret de Mar in Spanje, Barcelona of naar feesteilanden als Kreta, Chersonissos. Hoewel er in Griekenland nog geen 200 mensen aan corona stierven en het virus zeker op de eilanden onder controle is, maakt het kabinet zich toch zorgen dat jongeren besmet raken.

De minister heeft ook de universiteiten en hogescholen gevraagd studenten en studentenverenigingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bekijk ook: Sjansen in Lloret vanachter je mondkapje