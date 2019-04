’Vrouw ontwaakt na 27 jaar uit coma’

Munira Abdulla raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk, toen ze in 1991 haar zoontje, toen 4 jaar, ging ophalen van school. Zoon Omar kwam er vanaf met een bult, zijn moeder was er slechter aan toe. In het ziekenhuis bleek dat ze, zo was de overtuiging van artsen, niet meer zou bijkomen.

In de jaren erna groeide het mannetje Omar uit van kleuter tot jochie, van jochie naar jongeman, en van jongeman tot volwassen kerel. Al die jaren hield hij hoop. „Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze nog wakker zou worden”, vertelt hij aan de krant.

Goud

Hoewel het jarenlang onmogelijk leek – moeder Munira reageerde niet op pijnprikkels, kreeg voedsel uit een slangetje – kreeg hij afgelopen jaar gelijk. Omar, inmiddels 32, kan zijn geluk niet op. Zijn moeder kan al gesprekjes voeren, dreunt soms wat Koranteksten op en komt af en toe uit haar stoel, zoals te zien op onderstaande foto.

Omar bezoekt haar nu elke dag. Ook daarvoor was hij er voor Munira. „Voor mij was ze als goud. Hoe meer tijd verstreek, hoe waardevoller ze voor me werd. Ik geloof dat God me heeft beschermd voor andere problemen dankzij mijn steun aan haar.”

Genereus

Inmiddels staat het leven van Munira op z’n kop. Alles is veranderd. Zo bezoekt ze nu een moskee die er 27 jaar geleden nog niet eens stond (zie foto boven, de Sjeik Zayed-moskee). De doorbraak lijkt, terugkijkend op alles, een som geld te zijn geweest van kroonprins Mohamed bin Zayed die het verhaal van de vrouw hoorde en besloot te doneren, waardoor ze naar een gespecialiseerde instelling kon in Duitsland, waar ze intensief fysiotherapie en epilepsiebehandelingen kreeg.

Aanvankelijk leek dat vooral het lijden te verzachten. „Ik vertelde de artsen dat ik verwachtte dat ze weer zou gaan praten. ’Je laat je verbeelding de vrije loop, we maken alleen de kwaliteit van haar leven beter’, zo antwoordden ze me”, aldus Omar.

Het wonder

In juni 2018 gebeurde het kleine wonder. De vrouw leek plots te reageren op een discussie die Omar had met ziekenhuispersoneel. Drie dagen later kon ze praten. „Ze sprak! Ze zei mijn naam, ik kon mijn geluk niet op. Jaren droomde ik van dit moment en het eerste dat ze zei was mijn naam!”, aldus Omar.

Niet veel later werd ze wakker. Ze kan nu gesprekjes voeren over simpele onderwerpen. Ook bidt ze met Omar. Die wil de wereld een boodschap meegeven. „Ik vertel dit verhaal zodat mensen niet hun hoop verliezen. Denk niet dat iemand dood is als diegene in coma verkeert.”

