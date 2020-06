Egels in Zoetermeer en Steenwijk krijgen zender

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

NIJMEGEN - Zes wilde egels in Steenwijk krijgen binnenkort een zendertje, waarmee onderzoekers kunnen volgen hoe de dieren zich redden in de stad. In Zoetermeer worden zes egels uit de Egelopvang Zoetermeer gezenderd en daarna losgelaten met hetzelfde doel. Zenderonderzoek op egels is in Nederland nog nooit eerder gedaan, aldus de Egelwerkgroep Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging.