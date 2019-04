Voetbalclub in rouw eert vier verkeersslachtoffers

Voordat de herdenking in het clubgebouw begon, vormden enkele honderden mensen – veelal gekleed in verenigingsshirts en andere donkere kleding – bij de toegangspoort als het ware een erehaag voor de rouwende nabestaanden. Vaak hevig geëmotioneerd en ondersteund door hun naasten liepen die als eerste naar de sportkantine, gevolgd door de stilletjes en vol ontzag aanschuivende menigte.

De directe familieleden namen vervolgens plaats aan lange tafels, die voor een deel bedekt waren met shirts van de paasmaandag om het leven gekomen voetballers. Hierop stonden foto’s van alle plotsklaps overleden jongemannen opgesteld, ook van het tweetal dat geen lid van Columbia was. Ook hiervan was een deel van de familie aanwezig, weet een aanwezige naderhand te vertellen. „We konden onze condoleances overbrengen door in een boekje te schrijven”, schetst een ander clublid. „De kantine was waardig en netjes aangekleed. Het doet goed om ze zo te herdenken, echt wel.”

De bij Columbia herdachte mannen van begin twintig kwamen afgelopen maandagochtend, tegen zes uur op tweede paasdag, bij de afslag Deventer Oost om het leven. Het viertal was naar een feestje in Enschede geweest en reden samen terug naar Apeldoorn.

Door nog onbekende oorzaak is hun auto van de snelweg geraakt en tegen een metalen pijler voor matrixborden gebotst. Hierna vloog het voertuig in brand. De meeste inzittenden waren vermoedelijk op slag dood. Een getuige, die toevallig op dat fatale moment in tegengestelde richting en aan de andere kant van de weg reed, meldt dat ze brokstukken van de ongevalswagen over het asfalt zag vliegen.

Volgens de politie is al wel zeker dat het om een eenzijdig ongeval gaat en is het onderzoek naar de toedracht nog in volle gang.

Bekijk ook: Vier mannen van begin twintig dood bij verkeersongeluk A1