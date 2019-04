Mogelijk toch sancties Kamerleden

Dion Graus legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen (archieffoto) Ⓒ ANP

door Jorn JonkerDen Haag - Kamerleden die integriteitsregels overtreden, worden in de toekomst wellicht toch berispt. Het plan van de Kamer was eigenlijk om geen nieuwe sancties in te stellen, maar geïnspireerd door de zaak van PVV-Kamerlid Dion Graus wordt dat besluit nog eens tegen het licht gehouden.