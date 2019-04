Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De vierhonderd treinstations in Nederland moeten fors worden uitgebreid om de 30 tot 40% groei van ov-reizigers komende tien jaar op te kunnen vangen. Ook wordt een groot aantal nieuwe stations gebouwd. Met name door de enorme woningbouw wordt de ov-behoefte in veel wijken snel groter.