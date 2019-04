Nederland krijgt 30 nieuwe stations in tien jaar tijd

Met name door de enorme woningbouw wordt de ov-behoefte in veel wijken snel groter. Dat blijkt uit onderzoek dat ProRail vandaag naar buiten brengt.

De kosten van de extra stations zijn al gauw dertig miljoen euro per stuk, grotendeels op te brengen door gezamenlijke overheden en vervoerders.

ProRail-topman Pier Eringa: „Het kan niet anders. Ook moeten we frequenter snellere treinen laten rijden om niet vast te lopen in het openbaar vervoer”, meent hij. Vooral de behoefte aan goede regionale stations is volgens Eringa groot.