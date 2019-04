’Jouw telefoon maakt wachten op trein straks onnodig’

„Het station in 2028 is interactief met de reiziger en koppelt actuele reisdata aan mobiele telefoon en smartwatch. Daardoor is onnodig op de trein wachten straks verleden tijd en zal een veel betere spreiding van reizigers over drukke spitstreinen mogelijk zijn”, aldus een woordvoerder.

Het nieuwe station, dat stapsgewijs in heel Nederland zal worden ingevoerd, ’luistert’ volgens hem naar behoeften van reizigers. „Ook de info van de treinverkeersleiding zal direct worden gekoppeld aan de reizigersapps, zodat men vertragingen voor kan zijn.”

Bijvoorbeeld een parkeerplek in de fietsenstalling op het station reserveren is binnen een paar jaar volgens de techneuten van ProRail en vervoerders gemeengoed, net als het bestellen van koffie en een broodje, zodat je niet meer in de rij hoeft te staan.

De veiligheid moet worden gewaarborgd met duizenden extra camera’s en meer winkels en bemande servicepunten, zodat reizigers zich ook ’s avonds op kleine stations veiliger voelen. ProRail werkt verder aan betere toegankelijkheid voor mensen met beperkingen.

