Bestuurder roze auto veroorzaakt meeste ongelukken

Roxanne en Stephanie rijden samen in een roze Suzuki Vitara. „We krijgen vaak een middelvinger opgestoken door mannen”, aldus de tweeling. Ⓒ Anko Stoffels

Den Haag - Het is uitkijken geblazen als je een roze Chevrolet of Suzuki tegenkomt, want deze auto’s zijn het vaakst betrokken bij een aanrijding waarvan de bestuurder schuldig is. Ook is het raadzaam extra alert te zijn als je een bruine of crèmekleurige auto ziet, want die scoren ook hoog op de schadeladder, waar Mercedes de merkentopdrie completeert.