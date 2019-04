Dominique Weesie Ⓒ ANP Kippa

Den Haag - Aspirant-omroep PowNed verdwijnt van de buis. Daarvoor vrezen bronnen in politiek Den Haag. Ze hebben er een hard hoofd in dat de Hilversumse rechtsbuiten straks voldoende leden haalt om in het omroepbestel te mogen blijven.