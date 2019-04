Vrijgevige Monique dankbaar herdacht

Op het ziekenhuis hangt een banner met een foto van Monique Ⓒ De Telegraaf

Ratnapura - Het nieuws over de dood van de 54-jarige Nederlandse Monique is in het regionale ziekenhuis in Ratnapura hard aangekomen. De vrouw doneerde samen met haar man een groot geldbedrag; mede daarmee kon een kinderziekenhuis worden gebouwd. De nieuwe kinderafdeling was vernoemd naar haar overleden zoon.