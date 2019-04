Vier doden bij ongeval op A12 bij Den Haag

Het gaat volgens de regionale krant om jonge mannen van 16, 18 en 21 jaar en een zwager. De politie zegt nog niets over de identiteit van de slachtoffers.

De auto is door onbekende oorzaak tegen de vangrail gekomen, omgeslagen en op de zijkant beland, zo melden ooggetuigen aan de politie. De slachtoffers zaten in één auto. De hulpdiensten konden niets meer voor de slachtoffers betekenen. Een politiehelikopter heeft geruime tijd boven het incident gecirkeld in verband met het onderzoek dat volgde.

De A12 tussen Nootdorp en Den Haag was in beide richtingen afgesloten, maar rond 06.45 uur werd de weg weer opengesteld. Er is een tijdelijke vangrail geplaatst en het voertuig is geborgen.

