Explosie nabij Zaanse Schans

Een onbekend persoon heeft in de nacht van dinsdag op woensdag iets neergelegd dat is ontploft. De politie meldt dat er een harde knal te horen was. Een raam van het hotel is gesneuveld.

Hoe de situatie in het hotel is, is nog niet duidelijk. De omgeving is afgezet, de hotelgasten worden opgevangen.

Onze verslaggever ter plaatse meldt dat het een gerichte aanval op het inpandige (Italiaanse) restaurant Il Mulino lijkt te zijn.

De politie is op zoek naar een donker geklede man op een bromfiets zonder kentekenplaat. Mensen met tips werden opgeroepen om 112 te bellen.

Heeft u meer informatie over dit incident? Mail dan alstublieft naar m.van.wely@telegraaf.nl.