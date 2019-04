Bijstandsklant mag kamer verhuren

Door de verhuur van een kamer krijgen ze de kans 170 euro per maand bij te verdienen. Het idee komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Yvonne van Delft. „Ik dacht: laten we het gewoon doen, dat zien we vanzelf wel of ze in Den Haag reageren”, zegt de wethouder in het Leidsch Dagblad.

Normaal mag je een kamer in een sociale huurwoning niet onderverhuren. Maar Van Delft heeft geregeld dat de woningcorporaties in het geval van bijstandsklanten niet dwars gaan liggen. Normaal worden bewoners die illegaal onderverhuren uit hun huis gezet.

Alle 3100 Leidenaars in de bijstand ontvangen binnenkort een brief waarin ze op de mogelijkheid worden gewezen en waarin de spelregels staan uitgelegd. Zo mogen ze 235 euro voor de kamer vragen en na aftrek van water- en elektriciteitsgebruik blijft daar 170 euro van over.