Leerling school Gemert slachtoffer van gemanipuleerd seksfilmpje

Het schoolhoofd doet in het Eindhovens Dagblad zijn verhaal. Volgens Bressers vond de online pesterij maanden geleden plaats. Wie de montage heeft gemaakt en vervolgens de beelden verspreidde, is niet bekend. „De politie geeft aan dat het heel lastig is om de dader te achterhalen.” De beelden gingen via Airdrop onder de scholieren rond. Dat is een functie op apparaten van het merk Apple om foto’s en video’s onder gebruikers te delen.

Uiteindelijk kwam het beeldmateriaal onder ogen van een medewerker van het Commanderij. Die heeft volgens directeur Bressers direct ingegrepen en de schoolleiding op de hoogte gebracht.

Strafbaar

De ouders van het meisje werden ingelicht en geadviseerd aangifte te doen. Vervolgens is er in de klassen over gesproken zonder namen te noemen. „Anders zet je het slachtoffer nog een keer te kijk. We hebben ook gezegd dat het strafbaar is als je dit verspreidt. Daar schrikken de kinderen van”, zegt Bressers in de regionale krant.

Omdat de school de vmbo-scholiere als slachtoffer ziet, wil het geen naam en leeftijd bekendmaken. Volgens het schoolhoofd probeert Commanderij internetpesten zoveel mogelijk de kop in te drukken. „We houden actief de sociale media in de gaten en besteden er aandacht aan in de mentorlessen.”