Blokkadeactie klimaatbetogers in Groningen

De actievoerders eisen dat Shell en ExxonMobil, bedrijven achter GasTerra, adequate maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken.

De van origine Britse burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging kwam deze week met tienduizenden mensen in vele landen in opstand. In Engeland blokkeren activisten al meer dan een week cruciale punten in de hoofdstad. Ook in Nederland waren al enkele demonstraties.