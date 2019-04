Proef met 24-uursbioscoop nu ook in Amsterdam

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - Na een proef in Rotterdam gaat bioscoopketen Pathé nu ook een proef met een 24-uursbioscoop doen in Amsterdam. De vestiging van Pathé bij de Johan Cruijff ArenA blijft in het weekend van Koningsdag voor het eerst de hele nacht open. De pilot in Amsterdam loopt tot en met zaterdag 20 juli.