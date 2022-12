Minister Kaag naar Suriname om plooien slavernij-excuses glad te strijken

Een woordvoerder van Kaags ministerie van Financiën meldt aan De Telegraaf dat Kaag ergens komende week de reis naar Suriname maakt. Ze heeft daar volgens de zegsman een gesprek met de Surinaamse regering en ’maatschappelijke organisaties’, voorafgaand aan de excuses voor de slavernij die het kabinet naar verwachting op 19 december gaat maken. Premier Mark Rutte doet dat in Nederland en een keur van bewindspersonen zou uitvliegen naar de voormalige koloniën.

Franc Weerwind

De trip van Kaag is bedoeld om de plooien glad te strijken na de kritiek van allerlei belangenorganisaties op de ’excuus-exodus’, De aanstaande spijtbetuiging maakt het nodige los bij de groepen, die ontevreden zijn over allerlei aspecten. Zo zagen ze het niet zitten dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) naar Suriname zou afreizen, vanwege zijn eigen Surinaamse roots. Er moest een ’wit persoon’ excuses maken, eiste Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij donderdag na een overleg in het Catshuis met onder anderen Rutte.

Hoewel Weerwind wel nog gewoon zal afreizen naar Suriname voor wat inmiddels het ’betekenisvolle moment’ is gaan heten op 19 december, veert het kabinet wel mee met de kritiek. De afgelopen dagen klonk rond het kabinet al dat er mogelijk een bewindspersoon, iemand anders dan Weerwind, vooraf naar Suriname moest afreizen om alle plooien glad te strijken. De keuze is gevallen op minister Kaag (Financiën).

Kaag gaat in haar hoedanigheid als eerste vicepremier naar Suriname. In die rol leidt ze dinsdag ook een volgend gesprek over de excuses in het Catshuis. Rutte heeft dan een debat in de Tweede Kamer en is later in de week in Brussel voor een Eurotop. Wanneer de D66-voorvrouw precies afreist is onduidelijk, maar het zal in elk geval voor 19 december gebeuren. Kaag heeft zelf woensdag ook nog een debat in de Tweede Kamer.

Eisenpakket

Er is nog meer kritiek op de aanstaande excuses. Ook de datum van 19 december wordt niet gepruimd, liever zien de organisaties dat het op 1 juli gebeurt, 150 jaar na het afschaffen van de slavernij.

Daarnaast legden een groep belangenclubs én de premier van Aruba een eisenpakket op tafel met voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de excuses geaccepteerd worden. Ze vragen onder meer om het schrappen van schulden van de oude koloniën, herstelbetaling, strafbaarstelling voor het gebruik van het woord ’neger’ en een einde aan Zwarte Piet.