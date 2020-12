Artsen opperen: ’Extra grote tafel, kopje koffie buiten’

„Vaak denken we dat onze familie of vrienden vast geen corona hebben. Een gezellig etentje of bezoek is voor het virus de perfecte kans om zich te verspreiden”, waarschuwen ze.

„Natuurlijk horen wij ook de geluiden dat mensen van plan zijn om toch met meer mensen kerst of oud en nieuw te vieren. Doe dat niet! Dat fijne samenzijn kan ernstige en onherstelbare gevolgen hebben. Een nieuwe besmettingsgolf door kerst en oud en nieuw kunnen we ons absoluut niet veroorloven. Want alle seinen staan al op rood”, schrijven de medici.

Kerst met je huis

Ze verwijzen naar de aantallen positief geteste mensen, ziekenhuis- en ic-opnames, de druk op de ziekenhuizen, op de ic’s en op het zorgpersoneel, naar het uitvallen van zorgmedewerkers, en naar het noodgedwongen uitstellen van andere zorg. „Kortom, de rek is eruit. Met de winter nog voor de boeg is dat een angstig vooruitzicht”, aldus de artsen.

„Deel het kerstgevoel, niet het virus”, schrijven ze. Ze geven als tips: vier kerst bij voorkeur met de mensen met wie je in huis woont, nodig niet meerdere dagen na elkaar verschillende gasten uit en ga niet meerdere dagen na elkaar bij anderen op bezoek.

’Ventileer goed’

Andere tips zijn: kies voor de viering het ruimste huis dat beschikbaar is, ventileer goed en maak een extra grote tafel (of aparte tafels), zodat je ook écht anderhalve meter afstand kunt houden.

„Woon je dicht bij elkaar: laat ieder een gang maken en bezorg deze bij elkaar. Dan eet iedereen toch hetzelfde diner”, geven de artsen als suggestie voor het kerstdiner. „Via videobellen kun je op afstand samen zijn ook met een hapje en een drankje.” En: „Maak er een bijzondere kerst van door filmpjes of gedichten te delen of een digitaal spel of bingo te spelen, of wat dacht je van online karaoke?”

Ze raden ook aan de buitenlucht op te zoeken en, na bijvoorbeeld een wandeling, een kop koffie buiten te drinken. En uiteraard stellen ze dat iemand die klachten heeft gewoon nergens heen moet gaan, behalve naar de coronateststraat. „Ook met kerst en oud en nieuw staat de GGD voor je klaar.”