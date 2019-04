’Beboet stellen die alleen religieus trouwen’

Een religieus huwelijk mag ook nu al alleen worden gesloten als twee mensen eerst ambtelijk in de echt zijn verbonden. Op die manier is gegarandeerd dat beide partners gelijke rechten hebben.

Maar de straf voor alleen religieus trouwen, een boete van ruim 4000 euro, is nu alleen van toepassing op degene die het huwelijk sluit. Daar willen VVD en GroenLinks verandering in brengen.

Bij herhaling willen de partijen zelfs verder gaan dan een boete. Als bijvoorbeeld een imam die al eens is beboet, binnen vijf jaar nogmaals de regels schendt, moet die maximaal zes maanden cel kunnen krijgen.

Volgens VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden is de maatregel nodig om te voorkomen dat vrouwen „gevangen worden gehouden in een shariahuwelijk.”

„We kunnen niet toestaan dat er parallelle samenlevingen ontstaan in Nederland waarin vrouwen rechteloos zijn”, zegt Van Wijngaarden. „Vrijheid van godsdienst is niet onbeperkt, de grens trekken we hier.”