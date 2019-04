Nederland grote speler bij hosting kinderporno

Ⓒ Hollandse Hoogte / Science Photo Library

LONDEN - Update - Nederland is de belangrijkste speler in Europa en de tweede ter wereld bij de hosting van kinderpornografische beelden. De Verenigde Staten gaan wereldwijd met 43 procent aan kop met netwerken waarop de illegale beelden staan, Nederland volgt met 19 procent. Als alleen binnen Europa wordt gekeken is 51 procent van de kinderporno via Nederlandse netwerken oproepbaar, meldt het Meldpunt Kinderporno.