Weer bezoeker Grand Canyon dood na val

GRAND CANYON (AR) - Wederom is een bezoeker van de Grand Canyon op een tragische wijze om het leven gekomen. De 70-jarige vrouw viel 61 meter naar beneden in een kloof. Het is het vierde dodelijke slachtoffer dat deze maand valt te betreuren binnen de grenzen van het populaire natuurpark, zo melden medewerkers.