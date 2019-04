Kim met gepantserde trein naar top met Poetin

De rode loper wordt geprepareerd op het perron waar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal arriveren. Ⓒ AFP

MOSKOU - Met de topontmoeting morgen tussen president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in de Russische havenstad Vladivostok begeeft het Kremlin zich – na de inmenging in de oorlog in Syrië – weer nadrukkelijk verder op het wereldtoneel.