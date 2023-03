Premium Het beste van De Telegraaf

Schoonmakers vinden lichaam weken vermiste vrouw in woning Heerlen: ’Hulpdiensten waren al twee keer binnen’

Door Marjolein Welling

,,De medewerkers waren flink van de kaart, ik heb ze direct naar huis gestuurd’’, aldus Arno Lafleur van het ontruimingsbedrijf. Ⓒ Getty Images

Een ontruimingsbedrijf heeft donderdag in een flat in Heerlen het stoffelijk overschot van een al vier weken vermiste 77-jarige vrouw gevonden. Hulpdiensten gingen tot twee keer toe de woning in, maar troffen haar niet aan. „Ze hebben echt steken laten vallen.”