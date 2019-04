PostNL weigert te pikante postzegel

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. „Is het geen giller?”, zegt postzegelhandelaar Cees van der Wel, die er de humor wel van inziet. „Een beetje preuts is het wel. Ik heb ze geprobeerd uit te leggen dat we d’r hier in Den Helder niet van opkijken als ze los in het bloesje zitten, maar kennelijk zien ze dat bij PostNL anders.”

Van der Wel gaat kijken of er bezwaar mogelijk is tegen de beslissing. Er is volgens hem al veel belangstelling voor de zegel waarmee hij en de schilder Den Helder willen promoten. Naast het vrouwenportret en de tekst ’I love Den Helder’ staan op de zegel ook het Marsdiep en de iconische vuurtoren Lange Jaap.

Volgens woordvoerder Dagna Hoogkamer staat PostNL open voor een gesprek. Ze wijst op de algemene voorwaarden voor dergelijke zegels, met onder artikel 4.5 de eis dat afbeeldingen niet mogen ’ingaan tegen de goede zeden’ of aanstootgevend mogen zijn. „En dit is toch een pikant plaatje.”