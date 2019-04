Politie onderzoekt verband explosie en brandstichting hotel Zaandijk

De nachtelijke explosie voor het Italiaanse restaurant is het gesprek van de dag in het dorpje aan de Zaan. Terwijl hordes Zaanse Schans-toeristen achteloos langslopen, zijn buren wel onder de indruk van de heftigheid van de knal die hen vannacht wakker maakte. „Ik dacht eerst dat het pinautomaat van de ABN Amro eruit was geblazen”, zegt een dame.

De explosie lijkt volgens de politie een doelgerichte actie. Zo heeft een ’onbekend persoon’ rond 02.25 uur een object neergelegd dat later is ontploft. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat.

Een buurvrouw van enkele huizen verderop, weet dat „een brandbom” de oorzaak was van een vlammenzee die op 22 januari van dit jaar in de keuken van het restaurant ontstond. Ook toen moesten toeristen die de nacht doorbrachten in het hotel in het holst van de nacht geëvacueerd worden. „Ondanks de rookschade hebben ze nooit eens bij de buren geïnformeerd of zij er ook gevolgen van hebben ervaren.”

Brand aangestoken

Een woordvoerder van de politie bevestigt nu aan De Telegraaf dat de brand die in januari woedde, is aangestoken. „We onderzoeken of er een verband tussen die brandstichting en de explosie van vannacht zit”, aldus de zegsman.

Bij de explosie van dinsdag op woensdagnacht is niemand gewond geraakt. Gasten uit het hotel zijn bij de naastliggende brandweerkazerne opgevangen en later op een andere locatie opgevangen in samenwerking met het hotel, de gemeente en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De eigenaar van het hotel is niet bereikbaar voor commentaar.

Nog onduidelijk is of burgemeester Hamming van Zaanstad het pand gaat sluiten. In eerdere gevallen, bijvoorbeeld bij explosies in Amsterdam, werd dat op grond van het gevaar voor de openbare orde en veiligheid van omwonenden, wel gedaan.

Toename incidenten met explosief

In de afgelopen twee jaar is het aantal incidenten met explosieven enorm toegenomen. Alleen al deze maand werden er handgranaten ontdekt in de Spuistraat in Amsterdam, bij een horecagelegenheid in Zeist en bij een garagebedrijf in Utrecht. Er zijn wekelijks, zo niet dagelijks granaatvondsten.

De Amsterdamse politie zei eerder in De Telegraaf dat er verschillende motieven zijn: afpersing, concurrentiestrijd en het aanvallen van bezittingen van criminele opponenten omdat de personen zelf niet te treffen zijn.

Het fenomeen heeft een gigantische impact op de openbare orde en veiligheid. Er is niet alleen gevaar voor bewoners van de panden waar de explosieven worden ontdekt, maar ook voor passanten die met de explosieven in aanraking kunnen komen. Regelmatig voor gebieden afgezet en panden ontruimd.

