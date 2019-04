Lettertje W op schilderij leverde Kas ruim halve ton op

Kunsthandelaar Kas Buunk bij zijn drie ontdekkingen van de familie Koekkoek. Ⓒ Camille Buunk

Amsterdam - De jonge kunsthandelaar Kas Buunk (25) uit Ede kan zijn geluk niet op. Nooit eerder heeft hij, noch zijn vader Frank bij wie hij in de zaak werkt, twee ontdekkingen in een maand gedaan. „Laat staan drie”, zegt hij trots. Bij drie Nederlandse veilinghuizen vond zijn speurdersoog recent drie schilderijen van de 19de eeuwse kunstenaarsfamilie Koekkoek. „De gezamenlijke aankoopwaarde was €4000, terwijl de werkelijke marktwaarde tezamen zeker €65.000 is.”