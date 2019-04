Amsterdamse partijen: Amerikaanse haatprediker niet welkom

Dinsdag riep LHBTI-belangenorganisatie COC al op om Anderson geen toegang te verlenen tot Nederland. De dominee heeft op YouTube aangekondigd op 23 mei een bezoek aan Amsterdam te brengen. Wat hij precies komt doen en wie hij in Nederland zal ontmoeten is niet bekend. Naar eigen zeggen komt hij naar Amsterdam om „zieltjes te winnen.” Anderson (37) is omstreden. De oprichter en voorganger van een Baptistenkerk in de staat Arizona (Verenigde Staten) roept in het openbaar op tot het vermoorden van lhbti’ers. Daarnaast ontkent hij de Holocaust. Voor deze uitspraken werd hij al eerder uit het Verenigd Koninkrijk, Jamaica en Botswana gezet.

’Geen plek voor haat en onverdraagzaamheid’

De Amsterdamse D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zit niet op hem te wachten. „Deze man zegt verschrikkelijke dingen en voor zulke haat en onverdraagzaamheid is geen plek in Amsterdam”, zegt hij. Ook SP-fractievoorzitter Erik Flentge heeft ’grote moeite’ met zijn komst: „Ieder mens is gelijkwaardig, ongeacht zijn of haar geaardheid. Daar staan we voor in onze stad, daar zijn we trots op. Haatpredikanten hebben wat ons betreft hier dan ook niets te zoeken.”

Anderson is ook berucht om een controversiële uitspraak over de aanslag op homoclub Pulse in het Amerikaanse Orlando. Daarbij werden in 2016 bijna vijftig mensen gedood. Anderson noemde dat „goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn.”

„Dit zijn afschuwelijke en haatzaaiende uitspraken. Mensen die dit soort ideeën willen verspreiden, zijn niet welkom in ons tolerante Amsterdam”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma.

Anderson is van plan om naar Amsterdam te komen om aan „soul winning” te doen en zo Amsterdammers te bekeren. Als het aan PvdA’er Sofyan Mbarki ligt, blijft hij in Amerika en laat hij de Amsterdamse zielen met rust. „In Amsterdam mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Ik zal me blijven uitspreken tegen iedereen die tegen deze waarden in gaat.”

Oppositiepartij VVD wil van Halsema weten of er maatregelen worden genomen als Anderson toch komt. Raadslid Claire Martens wil dat er een officier van justitie aanwezig is als Anderson predikt in de stad.