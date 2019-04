Gevluchte papegaai Kaya dompelt gezin in verdriet

Dat meldt RTV Oost. Het gezin van Bianca gaat al sinds jaar en dag naar camping Kabs in Tubbergen in het noorden van Twente. Hun trouwe papegaai Kaya was nog nooit eerder gevlucht. De schok is daardoor extra groot.

Het gezin heeft intensief gezocht naar hun geliefde papegaai. Ze hebben eindeloos rondgereden met de auto en zijn naam geroepen. Maar zij riepen in het niets. Ook zoekacties die zij daarna ondernamen mochten niet baten, Kaya bleef spoorloos.

Bianca is zelfs fysiek ziek van verdriet. „Kaya is echt ons kindje. Onze kinderen zijn intussen 21 en 23 jaar. Eentje is het huis al uit. Kaya loopt hier hele dagen te babbelen. Sinds hij weg is, is het doodstil. Ik ben er letterlijk ziek van. Pas sinds dinsdagavond krabbel ik weer wat op. Maar als hij niet terugkomt, zou ik er kapot van zijn.”

