Australisch klimaatspotje ingetrokken na rel

De progressieve groep GetUp! wilde met de video de aandacht vestigen op het klimaatstandpunt van de conservatieve politicus. Te zien is hoe een Abbott-imitator verkleed als strandwacht aan het water zit. Hij reageert schouderophalend als een zwemmer dreigt te verdrinken.

„Tony, iemand verdrinkt”, roept een vrouw in het spotje. „Daar is de wetenschap het niet over eens”, reageert de nep-Abbott, die een hap neemt uit een ui. „Waarom zouden wij als eerste iets moeten doen?” De spartelende zwemmer gaat uiteindelijk kopje onder.

Het spotje was bedoeld om Abbott te bekritiseren, maar GetUp! kwam vooral zelf onder vuur te liggen. Dat had onder meer te maken met de timing. Rond de paasdagen verdronken in Australië zeven mensen, onder wie twee strandwachten. Oppositieleider Bill Shorten noemde het spotje „ongelofelijk respectloos” en „dom.”