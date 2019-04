Grote steden nog niet in de rij voor wietproef

Amsterdam wacht af of de voorwaarden om mee te doen wellicht nog veranderen. Grootste struikelblok is de eis dat alle coffeeshops in een gemeente meedoen. Burgemeester Femke Halsema noemt dat ondoenlijk en hoopt dat er een optie komt om een stadsdeel naar voren te schuiven, meldt haar woordvoerder.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb brengt hetzelfde bezwaar naar voren. Volgens zijn woordvoerster wordt nagedacht over voorwaarden waaronder Rotterdam wel wil meedoen en worden die overwegingen binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Den Haag en Utrecht willen eerst de voorwaarden voor deelname aan de wietproef bestuderen die zijn geschetst in het ontwerpbesluit van 11 april en overleggen met de gemeenteraad. Utrecht wil daarnaast ook spreken met andere betrokken partijen, zoals de coffeeshops. Beide gemeenten verwachten ergens in de komende maand te besluiten over deelname.

Gemeenten kunnen zich tot 11 juni inschrijven voor de proef.