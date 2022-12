Premium Het beste van De Telegraaf

Van Winterswijk naar Scheveningen Nieuwjaarsduik kent dit keer een aanloop van 226 kilometer!

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

En weg zijn de eerste lopers voor ’de aanloop van’ de nieuwjaarsduik die van Winterswijk naar Scheveningen maar liefst 226 kilometer lang is. „Dit is een mooi initiatief voor misschien wel een nieuwe traditie.” Ⓒ ROBERT HOETINK

Winterswijk - De nieuwjaarsduik kent dit jaar een aanloop van maar liefst 226 kilometer. Het startschot werd vrijdagochtend gegeven bij het historische Strandbad in het Achterhoekse Winterswijk. Zondag is de finish in Scheveningen, waar zo’n tienduizend helden traditioneel de ijskoude Noordzee in duiken.