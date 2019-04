Trump beklaagt zich over dalend aantal volgers bij Twitter-ceo

Trump ontving Dorsey in het Witte Huis. Het gesprek tussen de baas van Twitter en de fanatiek Twitterende president ging onder meer over de verantwoordelijkheid van sociale media in het brengen van nieuws over de verkiezingen van 2020.

Maar volgens The Washington Post maakte Trump van de gelegenheid gebruik om te vragen waarom hij de afgelopen periode zoveel volgers verloren is. Enkele uren voor het gesprek met Dorsey stelde Trump op Twitter nog dat het sociale netwerk ’politieke spelletjes’ speelt en knoeit met zijn bijna 60 miljoen volgers.

Trump Twittert de hele dag door. Het is voor hem al jaren een belangrijk communicatie- en marketingkanaal. Hij doet dat met zijn eigen account, en niet de officiële presidentiële, zodat hij niet ter verantwoording kan worden geroepen.

Bekijk ook: Hoe Trump met tweets de olieprijs probeert te dempen

Ondanks zijn kritiek vooraf op het beleid van Twitter, keek Trump toch positief terug op de ontmoeting met Dorsey.