Man doet condoom af: 12 jaar cel

Lee Hogben had met een prostituee afgesproken in een vier sterren hotel in Bournemouth. Tijdens de seks kondigde hij aan het condoom eraf te halen. De vrouw waarschuwde hem meerdere malen dat ze dat niet wilde, zo schrijft de Daily Mail.

De vrouw, een twintiger, stapte naar de politie en Lee werd al snel gearresteerd. Hij is veroordeeld voor verkrachting omdat hij de vooraf afgesproken regel die de escort op haar site heeft staan: alleen MET een condoom, had verbroken. Hogben ontkende haar verkracht te hebben, maar een dna-onderzoek wees hem als dader aan.

Lee bedreigde rechter Stephen Climie ook nog eens tijdens het proces: „Ik kom achter je aan. Je krijgt een shotgun in je gezicht”, zei hij.