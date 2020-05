Spaanse mega-drugsvondst leidt naar Nederland

Dat melden Spaanse media donderdag. In de Zuid-Spaanse provincies Malaga, Almeria en Murcia werd bij invallen bijna een ton (1000 kilo) vacuümverpakte marihuana in beslag genomen. In totaal zijn veertig mensen gearresteerd, van wie veertien van één familie.

In Malaga werden 24 mensen gearresteerd die zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, met als bestemming voornamelijk Nederland, meldt de Guardia Civil, de Spaanse politie.

Hawala bankieren

De bende maakte volgens de politie gebruik van het zogeheten ’hawala bankieren’, een systeem van illegaal ondergronds bankieren. Er zou zeker 1,6 miljoen euro in zijn omgegaan.

De operatie begon eind 2018, en wees uit dat de criminele groepering op bestelling leverde aan Nederlandse ’klanten’. Omdat het om enorme hoeveelheden ging, was de bende genoodzaakt gebruik te maken van verschillende leveranciers van marihuana, omdat het onmogelijk was om zoveel drugs bij één leverancier te krijgen.

De verdovende middelen werden eerst vervoerd naar de stad Utrera in Sevilla, waar ze vacuüm werden verpakt en klaargemaakt voor transport. De drugs werd vooral verborgen tussen grote hoeveelheden ingrediënten als knoflook, die in zware vrachtwagens naar Nederland werden gereden, zo blijkt uit het Spaanse politie-onderzoek.

Verstopt tussen knoflook

Bij een eerdere actie deze week werd al een grote partij hasj en marihuana gevonden in Córdoba, die ook verstopt zat in dozen met knoflook. Daarbij werden al enkele Nederlanders van Marokkaanse komaf in de boeien geslagen.

Bij de meest recente operatie onderschepten agenten een trailer in de provincie Cáceres waarin meer 240 kilo vacuümverpakte marihuana, een kilo cocaïne en 5.000 euro cash verborgen zaten. De Nederlandse chauffeur werd aangehouden.

Ze ontdekten ook dat deze groep nog een grote lading marihuana aan het voorbereiden was. In een vrachtwagen in de provincie Castellón werd een dubbele bodem gevonden waarin 700 kilo marihuana en meer dan 5 kilo hasj verborgen waren. Ook de chauffeur van deze truck, eveneens een Nederlander, werd gearresteerd.

De politie heeft beelden van de invallen vrijgegeven: