Tramschutter Gökmen T. mishandelde gevangenisbewaarder

Vlak voor de dodelijke schietpartij in en rond een tram heeft hij namelijk ook nog een gevangenisbewaarder mishandeld. Hij kreeg daarvoor een ’disciplinaire straf’.

Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. „Mij is bevestigd dat T. zich agressief heeft gedragen richting een medewerker. Agressie tegen personeel wordt nimmer getolereerd.” Op 8 maart is er aangifte gedaan van mishandeling door de betrokken medewerker. De CDA-bewindsman meldt in het belang van het onderzoek geen verdere uitlatingen te kunnen doen.

Op 18 maart vielen bij de aanslag in Utrecht vier doden. Gökmen T moet op 1 juli op verdenking van meervoudige moord en doodslag met terroristisch oogmerk voor de rechter verschijnen.

T. heeft een lange historie als het gaat om strafbare feiten. In het verleden moest hij ook voorkomen voor het bespugen van een agent, verkrachting, poging tot doodslag en inbraak in een vrachtauto. Tot begin dit jaar zat hij in voorlopige hechtenis omdat hij wordt verdacht van verkrachting die plaatsvond in de zomer van 2017.

PVV-leider Wilders noemt het ’ongelooflijk’ dat T. al zo snel op vrij voeten was. ,,Op 1 maart wordt hij vrijgelaten. Ongelooflijk. Op 18 maart schiet hij vier onschuldige mensen dood’’, aldus de PVV’er. ,,Aftreden Grapperhaus’’, luidt zijn conclusie.

Ook PvdA-Kamerlid Kuiken kan nauwelijks geloven dat T. zo snel na een de aangifte op straat liep. ,,Deze man had daar nooit mogen lopen, dan moet informatie over hem ook niet goed zijn gedeeld.’’ Kuiken concludeert dat de vreselijke aanslag voorkomen had kunnen worden. ,,Hoe pijnlijk dat ook is. De minister wacht een pittig debat.’’

Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil weten wanneer gedrag in de gevangenis ’eindelijk eens’ wordt meegewogen bij de schorsing van voorlopige hechtenis. ,,Rechters moeten willen weten hoe iemand zich gedraagt!’’