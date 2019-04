Granaatterreur teistert Nederland: ’Het is laf’

„Het is een geniepig en laf delict ”, zegt Dick Schouten, landelijk portefeuillehouder wapens bij de Nationale Politie naar aanleiding van een reeks incidenten deze week met explosieven. In 2017 waren er 22 incidenten met granaten, het jaar erop 43. „En dit jaar staat de teller al op 22 incidenten. En we zijn nog maar in april.”

In de Spuistraat in Amsterdam werden deze week twee handgranaten bij een coffeeshop aangetroffen, in Utrecht bij een autobedrijf en in Zaandijk ontplofte vandaag nog een explosief bij een hotel.

Schouten: „De daders zijn lastig te pakken. Ze leggen goed vermomd een granaat ergens neer. Of hangen zo’n explosief in een tasje aan een deurklink. Het effect is dan al bereikt: de zaak gaat tijdelijk of helemaal dicht en iedereen is bang. Je hebt meteen de poppen aan het dansen en je hoeft er zelf niet eens bij te zijn.”

Een tientje

De wapenchef legt in een interview met De Telegraaf uit dat de handgranaten al voor tien euro te koop zijn. „Ze komen hoofdzakelijk uit het voormalige Oostblok.” De politie probeert vat te krijgen op de handel, maar dat lukt niet. Er zijn nog geen voorraden opgepakt. „We proberen dat wel”, aldus Schouten.

De politiebaas pleit voor zwaardere straffen. „Als je nu wordt gepakt met een granaat, krijgt je een paar maanden cel. Je zou er eigenlijk gezien het gevaar vijf jaar cel voor moeten krijgen. Dat schrikt tenminste af.”

