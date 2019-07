Hitte en wind wakkeren bosbranden Portugal aan

Een bosbrand bij Vila de Rei strekt zich uit over een breedte van 25 kilometer. Verscheidene dorpjes zijn ontruimd. De minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo Cabrita, vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Zaterdag ontstonden vrijwel tegelijkertijd vijf bosbranden op verschillende plaatsen. De branden woeden in dezelfde streek als waar in 2017 meer dan zestig doden vielen als gevolg van bosbranden.

