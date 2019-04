EOD haalt vaten met ’explosieve’ stoffen uit scheikundelokaal Groningen

De school aan de Admiraal de Ruiterlaan is niet bereikbaar voor commentaar. De politie, die onder meer forensische experts heeft gestuurd, kan bevestigen dat het om diverse stoffen gaat. „Ze stonden in het scheikundelab”, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens de brandweer gaat het om een geplande actie. „In de vaten zitten residu’s van scheikunde-experimenten. Enkele weken terug was beoordeeld dat er geen acuut gevaar was, maar die spullen - een diversiteit aan stoffen, waaronder eentje met een explosief karakter - moesten wel de school uit. Dat hebben we nu gedaan.”

Uit voorzorg is de school woensdagmiddag afgezet. Er waren geen leerlingen vanwege de meivakantie.