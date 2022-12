Smeulende apparatuur in dialysecentrum, twee mensen onwel

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

EMMELOORD - Twee personen zijn woensdagochtend onwel geworden nadat apparatuur in een dialysecentrum van het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord was gaan smeulen. De twee mensen zijn met een ambulance naar een ziekenhuis in een andere plaats gebracht, zo meldt een woordvoerster van het Antonius. Volgens de woordvoerster ontstond er kortsluiting in het dialysecentrum.