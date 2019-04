Dossier onderzeeboten dobbert nog

Hiermee loopt de vervanging van de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse opnieuw vertraging op. Een besluit over met welke aanbieder of aanbieders Defensie verder zou gaan, had eigenlijk eind vorig jaar al genomen moeten zijn.

Staatssecretaris Visser meldt dat de vier spelers, het Franse Naval Group, Navatia uit Spanje, TKMS uit Duitsland de Zweeds-Nederlandse combinatie Saab/Damen nog geen offertes hebben ingeleverd. Wel hebben vooral Naval en TKMS uitgebreid in de pers gemeld hoe ze de Nederlandse industrie bij de ontwikkeling en bouw gaan betrekken. Die mogelijkheden zijn ’in kaart gebracht’, de de industriële aspecten onderzocht.

Voorrang

Bij het kabinet en in de Kamer is een voorkeur voor onderzeeboot die ’zo Nederlands mogelijk’ is, wat de keuze voor Saab/Damen logisch zou maken. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om bij grote defensieorders de Nederlandse industrie voorrang te geven.

Toch zijn de betrokken ministeries (Defensie, Economische Zaken, Financiën) er niet gerust op ze nu al over voldoende informatie beschikken om die keuze nu al te maken, ook omdat sommige werven hun voorstel hebben aangepast. Zo beloofde TKMS de bouw bij het marinebedrijf in Den Helder te beleggen, al is nog onduidelijk wie de aanpassingen aan de werf dan moet betalen. De Fransen beloofden samen op te trekken met de Nederlandse bouwer van baggerboten IHC.

Visser verwacht dat ze ’voor de zomer’ een besluit neemt. De bouw van nieuwe onderzeeboten zal naar verwachting minstens 3,5 miljard euro kosten.