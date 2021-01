Beslissende ministerraad: valt kabinet om toeslagenaffaire?

Naar verwachting treedt het kabinet vandaag af. In dat geval wordt het kabinet demissionair. Het mag hoe dan ook geen gevolgen hebben voor het coronabeleid, benadrukt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voorafgaand aan de ministerraad. „Staatsrechtelijk zit het natuurlijk anders maar in de praktijk moet het wel zo zijn dat je missionair bent op corona. Mensen in het land verwachten dat we alles doen om die crisis te lijf te gaan, wat de statuur van het kabinet ook is.”

De afgelopen dagen werd de druk op het kabinet flink opgevoerd vanwege het vernietigende rapport van de politieke onderzoekscommissie over de toeslagenaffaire. De conclusies daarin waren duidelijk: overheid, Tweede Kamer, hoge ambtenaren en zelfs rechters hebben te weinig oog gehad voor toeslagenouders die door overheidsbeleid de vernieling in werden geholpen. Bij CDA, D66 en CU klonken al geluiden om het kabinet te laten opstappen, en PvdA-leider Lodewijk Asscher deed daar donderdagochtend nog een schepje bovenop door zelf zijn positie neer te leggen.

„We spreken eerst over het rapport Ongekend Onrecht en hel grote leed dat mensen is aangedaan”, zo ontweek minister Van Ark (Medische Zorg) de vraag over aftreden. „Ik weet dat er allemaal vragen omheen leven, en die zijn allemaal legitiem, maar we behandelen ze in een volgorde. We beginnen met de ouders.”

Ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken), in het vorige kabinet verantwoordelijk voor uitkering van de toeslagen, reageerden eender: eerst overleggen over de inhoud, dan het besluit over aftreden.

Toch is de reactie van De Jonge vrijdagochtend tekenend: „Er ligt een ernstig rapport en dat vraagt om een reactie die recht doet aan het ongekend onrecht dat de ouders is aangedaan.”

Ook minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en lijsttrekker van D66 lijkt al vooruit te lopen op een politiek gebaar. Zij vindt dat er ’twee zaken centraal’ staan: „Eerst moeten we serieus bespreken hoe er een politiek antwoord kan komen op het onrecht dat ouders en hun kinderen is aangedaan. Dat is meer dan compensatie alleen. Daarnaast moeten we als kabinet eendrachtig blijven optreden in de aanpak van de coronacrisis.”

Parlementair verslaggever Alexander Bakker is in Den Haag. Volg het nieuws uit Den Haag via zijn tweets.